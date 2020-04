Cultura: al Museo Nazionale Scienza e tecnologia prosegue l'iniziativa "storieaportechiuse" (2)

- Il primo appuntamento con il nuovo format è in programma sabato 11 aprile con il racconto di una delle più famose esplorazioni, quella del Titanic. Il pubblico verrà infatti trasportato direttamente sul fondo dell’Oceano Atlantico a bordo di un sottomarino a comando remoto per ritrovare il relitto del celebre transatlantico britannico, naufragato il 15 aprile 1912, e recuperare i reperti sommersi da più di un secolo. In questo primo episodio Un gigante negli abissi scenderemo con Marco Iezzi, curatore collezione Trasporti , a quasi 4.000 metri di profondità fino al luogo dove giace relitto, grazie a una fedele riproduzione virtuale, realizzata a partire da fotografie e dati rilevati dai ricercatori dall’anno del suo ritrovamento (1985) a oggi, per raccontare un evento storico e un oggetto che, a causa dei danni subiti durante l’affondamento, i batteri che ne divorano il ferro e le vorticose correnti sottomarine, tra qualche decina di anni potrebbe non esistere più. (Com)