Russia: sondaggi, cittadini più preoccupati per impatto del Covid-19 sull’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Federazione Russa sono più preoccupati per le conseguenze economiche dell’epidemia di Covid-19 piuttosto che per la malattia in sé. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Online Market Intelligence (Omi) e dal Centro Platforma, ripreso dal quotidiano “Vedomosti”. Il 60 per cento degli intervistati, in un campione di mille persone, ha dichiarato di essere molto preoccupato per l’impatto dell’epidemia sull’economia nazionale. Solo il 29 per cento ha affermato di avere timore di contrarre il virus, mentre il 52 per cento ha dichiarato di essere preoccupato per i propri parenti più anziani. (Rum)