Coronavirus: De Corato, inviare agenti di polizia locale in periferia contro occupazioni

- "Sono sempre più numerose le segnalazioni di nomadi che alloggiano abusivamente nelle case degli anziani ricoverati per Covid19 a Milano. I cittadini onesti non meritano tutto ciò". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Ho apprezzato l'impegno del Prefetto di Milano Renato Saccone - aggiunge l'assessore - a far sgomberare le case non appena gli anziani usciranno dall'ospedale. Adesso però bisogna presidiare questi luoghi per impedire nuove occupazioni". "La Polizia locale promessa dal Sindaco di Milano il 23 marzo non si è ancora vista - conclude De Corato -. Chiedo pertanto di utilizzare i 62 agenti, rientrati oggi in servizio, nei quartieri popolari. Dopo aver occupato abusivamente le case i nomadi continuano a rimanere all'aperto creando veri e propri assembramenti, come testimoniano le foto che continuo a ricevere via mail o che vediamo pubblicate sui social". (Com)