Speciale difesa: Iraq, deputato Al Bajari, attacco contro installazioni petrolifere mira a creare il caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato per il governatorato di Bassora e membro della Commissione parlamentare per il petrolio e l'energia, Zahra al Bajari, ha condannato l’attacco missilistico avvenuto questa mattina contro le infrastrutture petrolifere della compagnia Usa Halliburton, sottolineando che quanto avvenuto “rappresenta un piano per colpire l'economia irachena e creare uno stato di caos”. Secondo il deputato iracheno, un attacco che prende “di mira le strutture petrolifere di società operante nell'area” più importante per la produzione petrolifera irachena “provoca gravi danni all'economia irachena e distruzione sistematica dei piani di sviluppo dell'industria petrolifera”. Questa mattina cinque missili hanno colpito questa mattina gli stabilimenti della compagnia statunitense Halliburton nel governatorato di Bassora, nell’Iraq meridionale. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti della sicurezza irachena l’attacco aveva come obiettivo le infrastrutture petrolifere della compagnia nel distretto di Zubair, a ovest di Bassora. Poco dopo l’attacco, le forze di sicurezza sarebbero riuscite a individuare le piattaforme di lancio dei missili. Al momento non è chiara l’entità dell’attacco. Già nel 2018 le strutture petrolifere statunitensi nel governatorato di Bassora sono state oggetto di attacchi, costringendo la compagnia a trasferire i lavoratori stranieri presenti nel sito. Altri assalti ai siti delle compagnie straniere sono avvenute tra l’ottobre e il novembre 2019, nel pieno delle manifestazioni antigovernative che hanno colpito soprattutto le zone del sud dell’Iraq, principale centro dell’industria petrolifera del paese. (Irb)