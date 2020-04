Coronavirus: Piemonte, 589 nuovi posti letto in strutture private

- In Piemonte, da oggi, ci sono 589 posti letto in più per i contagiati dal coronavirus. Sono in 17 strutture sanitarie private dislocate in 5 diverse province (Novara, Verbania, Alessandria, Torino e Biella), delle quali l'Arpa Piemonte ha certificato l'idoneità ad ospitare malati. Si tratta di "31 posti letto di terapia intensiva, 38 di terapia sub-intensiva e 520 per degenza COVID-19 positivi", spiega Angelo Robotto, direttore di Arpa. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le commissioni di vigilanza di diverse Asl. "La velocità in queste circostanze è fondamentale, e Arpa ha dato prova di efficienza e rapidità", dice l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati. L’emergenza da epidemia CoViD-19 aveva spinto la Regione Piemonte a individuare "Rianimazioni e Terapie intensive e sub-intensive" private disposte ad accogliere pazienti attualmente ricoverati in "Rianimazioni e terapie intensive" pubbliche. (segue) (Rpi)