Coronavirus: Piemonte, 589 nuovi posti letto in strutture private (2)

- Le strutture che hanno ottenuto l'idoneità e ospiteranno i pazienti Covid positivi sono le seguenti: Casa di Cura "Clinica Pinna Pintor" (To), Istituto Maugeri di Veruno (No), Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) di Omegna, Casa di Cura "I Cedri" Fara Novarese (No), Casa di Cura "Clinica Città di Alessandria" (Al), Habilita Casa di Cura "Villa Igea" (Acqui), Clinica "Santa Caterina da Siena" (To), Casa di Cura "Maria Pia Hospital" (To), Casa di Cura "Humanitas Cellini" (To), Casa di Cura "Mons. Luigi Novarese Moncrivello", COQ (ulteriori 20 posti letto) (verifica documentale con parere), Ospedale Civico di Settimo (Settimo torinese), Presidio sanitario Ospedale Cottolengo (Torino), Ospedale Humanitas Gradenigo (To), Habilita Casa di Cura "I Cedri" (ulteriore reparto COVID/CAVS) (Fara Novarese - No), Casa di Cura "Clinica La Vialarda" (Biella), Casa di Cura “Major” (To). L’attività continua con la verifica di nella giornata di oggi della Casa di Cura “Clinica Salus” di Alessandria. (Rpi)