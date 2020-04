Coronavirus: Tuccillo (Ordine commercialisti), coinvolgere professionisti per gestire la crisi

- "Nonostante i lavoratori autonomi abbiano un carico fiscale superiore a quello dei lavoratori dipendenti, quindi, contribuiscono maggiormente alle casse del Paese, non hanno le stesse tutele". Lo ha affermato Antonoi Tuccillo presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Tuccillo ha aggiunto: " Quando c'è una crisi economica che coinvolge l'azienda i lavoratori dipendenti possono contare sugli ammortizzatori sociali mentre per i lavoratori autonomi non c'è mai stata una forma di tutela e di assistenza al reddito". Quindi ha proseguito: "Rispetto per chi si trova in difficoltà e chiede un aiuto ma bisogna avere disprezzo per chi specula senza averne bisogno e così non si fa altro che indebolire le finanze pubbliche distribuendo, pro capite, una cifra simbolica non ha alcun senso, indebolisce lo Stato e non risolve il problema a chi le riceve". Infine l'accusa: "Non abbiamo avuto un ruolo nella gestione dell'emergenza, chiediamo con determinazione di partecipare attivamente alla ripartenza che va programmata scientificamente, dal finanziamento alle imprese con un occhio a quelle più colpite dalla crisi, il settore turistico in particolare, per poi programmare interventi di aggregazione e sviluppo delle categorie professionali". (Ren)