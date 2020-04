Coronavirus: Castiello (Lega), agricoltura in ginocchio, governo non si limiti agli annunci

- "L'impatto della pandemia sul comparto agricolo della regione Campania ha già prodotto effetti drammatici che, con l'arrivo del caldo e la maturazione di colture tipiche, rischiano di aggravarsi ulteriormente". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Pina Castiello che ha aggiunto: "Non c'è solo il pur fondamentale tema della penuria dei braccianti, causata dalle restrizioni negli spostamenti. Esiste anche un allarme dovuto all'approvvigionamento dall'estero, con i grandi distributori che prediligono i fornitori di produzioni standardizzate e di grande quantità, in luogo di quelle nostrane che, al contrario, puntano sulla biodiversità. È uno stato di fatto che ha già causato danni enormi, sul quale va messa subito una toppa per scongiurare ulteriori conseguenze nefaste". Quindi Castiello ha proseguito: "Voglio sperare che il governo e il ministro Bellanova sappiano andare oltre il festival degli annunci cui da giorni stiamo assistendo e mettere in campo misure concrete e adeguate. Il settore è in ginocchio ed è persino superfluo ribadire quale sia il suo peso specifico nella nostra economia e quale la strategicità degli indotti che riesce a determinare. Non possiamo consentirci il lusso di farlo saltare". (Ren)