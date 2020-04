Coronavirus: Renzi, bene governo su prestiti ora zero burocrazia

- Il governo "va nella giusta direzione" con il prestito del 25 per cento sul fatturato 2019 garantito al 100 per cento dallo Stato. Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, per poi commentare: "Bene, Italia viva sostiene con forza da giorni questa idea. Un appello ai Ministri: deve essere il più semplice possibile. Zero burocrazia! Serve liquidità subito". (Rin)