Viterbo: salta appuntamento raccolta sangue Avis in piazza Plebiscito

- Salta l'appuntamento con l'autoemoteca Avis in piazza del Plebiscito, previsto per il prossimo 9 aprile, organizzato come sempre dal gruppo comunale donatori Avis, a pochi giorni dalle festività pasquali (e natalizie). A comunicarlo è il presidente dello stesso gruppo comunale Valter Rinaldo Merli. "L'organizzazione locale del centro trasfusionale non consente in questo particolare periodo le raccolte esterne in autoemoteca. Invito però tutti i miei colleghi consiglieri comunali e tutti gli amministratori in genere, a recarsi direttamente al centro trasfusionale di Belcolle per effettuare la propria donazione. Una raccomandazione - aggiunge il presidente del gruppo comunale Avis Merli, condividendola con il presidente comunale Avis Mechelli -: è obbligatorio prenotare qualche giorno prima la donazione a uno di questi numeri 0761 339011 - 0761 338621, dalle 8 alle 12. Il centro trasfusionale è aperto tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle 7,30 alle 11,30. La prenotazione è indispensabile per poter effettuare la donazione. Per tutti. Non solo per il gruppo comunale. Il momento è molto particolare e delicato. Il sangue è ancora più prezioso. Sono certo che il gruppo comunale Avis saprà dare una concreta riposta". (Com)