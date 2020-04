Coronavirus: Casini-Leoncini (Iv), soddisfazione per progetto "spesa sospesa"

- Gli assessori al Commercio e attività produttive del II e III Municipio di Roma ed esponenti di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, esprimono soddisfazione per il progetto "spesa sospesa". "L’emergenza Coronavirus sta inevitabilmente accrescendo il disagio sociale di numerosi nuclei familiari e soggetti fragili e aumentando la platea di chi necessita di un sostegno immediato. Per questo - si legge in una nota congiunta -, in attesa dell’erogazione dei buoni spesa, abbiamo ritenuto di dare una risposta immediata alle famiglie in difficoltà istituendo con una direttiva di giunta il progetto della 'spesa sospesa' grazie al quale, negli esercizi commerciali aderenti, i cittadini possono donare prodotti alimentari non deperibili che verranno poi ritirati e distribuiti dalle associazioni di volontariato e di Protezione Civile e dal comitato locale della Cri ai nuclei familiari indicati dai Servizi Sociali. Ad oggi sono 23 gli esercizi commerciali della Grande Distribuzione che hanno aderito nei nostri territori, oltre al Panificio Panis in II municipio, al mercato Sacchetti e alla Galleria commerciale Porta di Roma in III Municipio che ha contribuito con una donazione di generi alimentari. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la risposta di solidarietà con cui è stata accolta l’iniziativa promossa nei nostri Municipi e per questo ringraziamo tutti i punti vendita aderenti oltre ai tantissimi cittadini che con la loro generosità - concludono gli assessori - stanno aiutando chi, più di altri, sta soffrendo in questo difficile momento". (Com)