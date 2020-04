Sudan: esercito schierato a Khartum per l'anniversario dell'inizio del sit-in anti-Bashir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Sudan è stato dispiegato oggi nelle strade che conducono al quartier generale delle forze armate di Khartum in occasione del primo anniversario dell’inizio del sit-in che portò al rovesciamento del presidente Omar al Bashir. Lo riferiscono fonti di stampa locali. Il dispiegamento è stato deciso dopo che ieri le forze armate del Sudan (Saf) hanno smentito la notizia del presunto arresto di diversi ufficiali dell’esercito accusati di progettare un colpo di stato militare. “Le forze armate sudanesi possono assicurare che la situazione (nel paese) è stabile e non ci sono indicazioni o sospetti per un colpo di stato tra le forze armate”, ha detto il portavoce delle Saf, Amer Mohamed al Hassan, in una nota. “Neghiamo questa voce che è dannosa per la sicurezza della nostra società”, ha aggiunto. In precedenza il quotidiano panarabo “Asharq Alawsat”, con sede a Londra, aveva riportato la notizia dell’arresto di sospetti esponenti militari islamici accusati di pianificare un colpo di stato nella giornata di oggi, 6 aprile, in cui ricorre il primo anniversario dell’inizio del sit-in di protesta dei manifestanti della società civile che cinque giorni dopo, l’11 aprile, portò al rovesciamento del presidente Omar al Bashir.Nel luglio scorso l’allora Consiglio militare di transizione – in seguito sostituito dal Consiglio sovrano dopo l’ingresso delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che riunisce le sigle della società civile) – sventò un tentativo di colpo di stato militare da parte di generali islamici (in gran parte esclusi dal Consiglio sovrano) e rimosse importanti ufficiali dell'esercito noti per i loro legami con l'ex presidente Bashir. Quest’ultimo, al potere per 30 anni, è attualmente in arresto in Sudan e in attesa di estradizione dopo che lo scorso febbraio il governo di transizione ha accettato la sua consegna alla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja. Oltre a Bashir, saranno estradate altre tre persone indagate per i crimini di guerra dalla Corte dell'Aja: Abdel Rahim Hussein, Ahmed Haroun e un leader della milizia Janjawid, Ali Kushayb, tuttavia non si conoscono ancora i tempi e i modi in cui avverrà l’estradizione. (Res)