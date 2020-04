Coronavirus: al Bambino Gesù primi due trapianti d'organo durante emergenza

- L'emergenza per il Covid-19 non ferma gli interventi salvavita: il 2 aprile all'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato effettuato un trapianto di fegato su una bimba di 2 anni, mentre il 3 aprile un trapianto di cuore ha ridato speranza alla famiglia di una bambina di 10. Sono i primi due trapianti di organi solidi eseguiti in ospedale dall'inizio della fase acuta dell'emergenza coronavirus, che ha visto un rallentamento degli interventi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del 2019 (mentre fortunatamente i trapianti di midollo sono persino aumentati). Entrambe le bambine si trovano ora nel reparto di rianimazione in buone condizioni. Nella tarda serata di mercoledì 1 aprile, un'équipe del Bambino Gesù è intervenuta per procedere all'espianto del fegato da un donatore deceduto. L'intervento di trapianto, eseguito dall'équipe del dottor Marco Spada, responsabile della struttura complessa di Chirurgia epato-bilio-pancreatica, nell'ambito del Dipartimento chirurgico, è iniziato alle ore 10.00 del 2 aprile nella sede del Gianicolo dell'ospedale ed è terminato alle 18.00. Si è trattato di un ritrapianto: la bambina aveva ricevuto un primo trapianto lo scorso anno, presso un centro all'estero, ma la funzione del primo fegato trapiantato è stata compromessa da episodi di rigetto. (segue) (Com)