India-Australia: coronavirus, colloquio telefonico tra primi ministri Modi e Morrison

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo dell’Australia, Scott Morrison, sul tema della pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader si sono confrontati sulle misure prese dai rispettivi governi e hanno sottolineato l’importanza della cooperazione bilaterale in questa crisi, anche nell’ambito della ricerca. Modi ha assicurato assistenza per i cittadini australiani bloccati nel paese asiatico a causa delle restrizioni ai viaggi. Morrison ha espresso apprezzamento per la comunità indiana in Australia. I due interlocutori hanno concordato di mantenere l’attenzione, anche in questa situazione, sulla partnership nella regione Indo-Pacifico. (Inn)