Coronavirus: presidente romeno, Stato di emergenza nazionale andrà prolungato

- Lo Stato di emergenza di un mese dichiarato in Romania lo scorso 16 marzo dovrà essere prolungato. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente Klaus Iohannis, spiegando che il relativo decreto sarà pubblicato in settimana e che lo Stato di emergenza sarà prolungato per un altro mese. Nel suo intervento, il presidente ha aggiunto che nel prossimo futuro saranno inviati in Italia 11 medici e sei operatori sanitari, per sostenere la penisola nel contrasto all’epidemia di Covid-19. “Partiranno domani, al più tardi, e saranno dispiegati nell’area di Milano”, ha detto, sottolineando, al termine di una riunione con il premier Ludovic Orban, che “rispetto ad altri paesi come Italia e Spagna in Romania la crescita dei contagi non è stata così alta”. (segue) (Rob)