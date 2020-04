Coronavirus: presidente romeno, Stato di emergenza nazionale andrà prolungato (2)

- Quest’ultimo aspetto, ha spiegato il presidente, è “dovuto alla puntuale presa di misure di sicurezza, ma voglio ribadire che non è il momento di rilassarsi, e che tutti devono seguire con attenzione le disposizioni delle autorità competenti”. “Tutti gli esperti ci hanno ribadito che l’evoluzione dell’epidemia dipenderà da come ci si atterrà alle misure di sicurezza: se tutti le rispetteranno sarà possibile avere una crescita contenuta”, ha aggiunto Iohannis, sottolineando che nel caso contrario “si potrebbero avere situazioni analoghe a quelle di altri paesi”. A detta del presidente, infatti, il picco dei contagi in Romania non sarebbe stato ancora raggiunto. (Rob)