Algeria: restrizioni coronavirus fanno calare incidenti stradali del 30 per cento

- Il tasso di incidenti stradali in Algeria si è ridotto del 30 per cento nell’ultima settimana a causa delle restrizioni ai movimenti di persone e mezzi imposti dalle autorità per far fronte alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il Dipartimento della protezione civile. Secondo il portavoce della direzione della Protezione civile, Nassim Bernaoui, il calo del tasso di incidenti è dovuto principalmente alla quarantena di diversi dipartimenti del paese, per far fronte alla diffusione dei coronavirus. In base ai dati delle autorità algerine, nelle ultime 24 ore sono avvenuti 72 incidenti stradali in tutto il paese, con un solo decesso. L'Algeria registra ogni anno in media 3 mila morti in incidenti stradali. (Ala)