Coronavirus: RedHill BioPharma, approvata in Italia sperimentazione del composto opaganib

- L’Istituto nazionale italiano per le malattie infettive e il Comitato etico hanno approvato l’utilizzo di un trattamento sperimentale della RedHill BioPharma su 160 pazienti affetti dalla Covid-19. Lo riferisce la società con sede a Tel Aviv e nella Carolina del Nord, citata dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il composto chimico, opaganib, è ancora in fase di sperimentazione come farmaco per alleviare le infiammazioni polmonari, come la polmonite, e i medici sperano che possa aiutare i pazienti Covid-19 con altre patologie. “Il programma di accesso all’opaganib consente ai medici dei tre principali ospedali in Italia di trattare 160 pazienti ad alto rischio di polmonite e quelli con polmonite, compresa la sindrome da distress respiratorio acuto, secondaria all'infezione da Sars-Cov-2”, ha dichiarato il Dr. Mark L. Levitt, direttore medico di RedHill. (Res)