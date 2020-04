Speciale difesa: coronavirus, Siria, isolata zona di Damasco nota per presenza milizie lealiste straniere

- La zona di Sayyda Zainab, nella periferia di Damasco, è stata posta sotto quarantena per timori di contagio da coronavirus. L’area è nota per la presenza di milizie sciite straniere che combattono per il governo siriano. (Res)