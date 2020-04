Speciale difesa: Siria, Idlib, otto feriti in esplosione presso Jisr al Shughur

- Otto persone sono rimaste ferite in un’esplosione nei pressi di Jisr al Shughur, nel governatorato di Idlib in Siria nord-occidentale. Tra i feriti vi sono uomini dei cosiddetti “Elmetti bianchi”, organizzazione non governativa siriana che svolge attività di protezione civile ed è classificata come gruppo terroristico dalle autorità di Damasco. (Res)