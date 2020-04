Speciale difesa: Iraq, otto milizie sciite contro Usa e premier designato Al Zurfi

- Otto milizie sciite dell'Iraq, vicine all'Iran, hanno pubblicato un comunicato in cui hanno promesso che affronteranno “l’invasione statunitense” del paese e hanno accusato il primo ministro designato Adnan al Zurfi di essere colluso con gli Usa. Nel testo si rende noto che il comandante della Forze Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, il generale Esmail Ghaani, di recente in visita a Baghdad, non è stato in grado di ovviare alle divergenze in seno al fronte sciita in merito alla formazione del nuovo governo iracheno. (Res)