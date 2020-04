Speciale difesa: Yemen, governo, Houthi attaccano stazione pompaggio oleodotto a Ma'rib

- Il ministero del Petrolio e delle risorse minerarie dello Yemen ha denunciato che la milizia ribelle Ansal Allah, meglio nota come Houthi, ha attaccato la stazione di pompaggio dell’oleodotto Safer nell'area di Sarwah a Marib. In particolare, il dicastero ha reso noto che "questo attacco da parte della milizia terroristica rappresenta un atto criminale di sabotaggio e conferma il fatto che il gruppo sostenuto dall'Iran ha manomesso le capacità e le proprietà del popolo yemenita". In un comunicato ripreso dall’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”, di proprietà saudita, il ministero del Petrolio e delle risorse minerarie dello Yemen ha evidenziato come gli Houthi abbiano commesso "questo atto codardo che conferma come stiano cercando di distruggere tutte le capacità del popolo" del paese. (Res)