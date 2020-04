Speciale difesa: Yemen, “Al Arabiya”, Houthi tengono corsi di indottrinamento ai bambini

- I ribelli del gruppo Ansar Allah, meglio noto come Houthi, hanno avviato dei corsi di indottrinamento per i bambini delle aree della provincia di al Jawf, nel nord dello Yemen, che hanno attaccato nelle scorse settimane. Secondo quanto denuncia il direttore dell'Ufficio per i diritti umani di Al Jawf, Abdel Hadi al Asar, subito dopo l'offensiva,gli Houthi hanno riunito i bambini della città di Al Hazm, cadur sotto il loro controllo, insieme a quelli dei villaggi circostanti, per sottoporli a corsi di formazione e indottrinamento dell'ideologia sciita filo-iraniana del gruppo. Si tratta, in particolare, di minori dagli 8 ai 15 anni. Secondo l’emittente televisiva “Al Arabya”, Al Asar ha spiegato che i corsi comprendono sia l'ideologia sciita del governo iraniano sia attività militari, in modo da addestrare i bambini al combattimento contro le forze dell'esercito yemenita e della Coalizione militare a guida saudita che lo sostiene. (Res)