Speciale difesa: Francia, Dassault presta all'esercito due Falcon per trasporto personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gruppo Dassault ha prestato all'esercito due aerei Falcon per trasportare il personale medico nell'ambito dell'impegno militare nella crisi provocata dal coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, riportando un annuncio fatto dal ministero della Difesa. Il gruppo francese ha fornito un Falcon 900 e un 8X, capaci di trasportare rispettivamente 13 e 15 passeggeri. I mezzi rimarranno a disposizione dell'esercito per un mese e, se sarà necessario, l'offerta verrà prolungata. (Res)