Speciale difesa: Francia, governo non vuole far passare Photonis in mani statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi vuole dissuadere il gruppo statunitense Teledyne ad acquisire Photonis, azienda francese specializzata nella produzione di visori notturni per il comparto militare. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos” spiegando che la Francia non vuole far passare in mani straniere una società così strategica. Il 31 marzo scorso ministero francese dell'Economia ha comunicato a Teledyne un “parere negativo” sull'operazione. Fonti interne fanno sapere che non verrà presa una “decisione formale prima della fine della pandemia” di coronavirus attualmente in corso. La Francia spera in una rinuncia da parte di Teledyne senza porre ufficialmente il suo veto all'operazione. Una simile mossa andrebbe contro la linea del governo che vuole incentivare gli investimenti stranieri nel paese. (Res)