Coronavirus: primi due pazienti in arrivo all'ospedale alla Fiera di Milano

- Il padiglione del Policlinico di Milano aperto oggi alla Fiera si prepara ad accogliere i primi pazienti con Covid-19, inviati da altre strutture lombarde. In particolare, i primi due sono un uomo di 72 anni e una donna di 63 anni, entrambi provenienti da strutture del Milanese. Era previsto l'invio di un terzo paziente, proveniente dalla Bergamasca, ma nel primo pomeriggio si è preferito rimandare il trasporto per un aggravio delle sue condizioni. Come avviene sempre quando si attiva un nuovo ospedale - spiega il Policlinico di Milano - si è scelto di seguire un percorso prudenziale e di partire con un numero limitato di ricoverati, per poter garantire la massima sicurezza ad ogni paziente, ma già nelle prossime ore si organizzeranno ulteriori ricoveri in base alle richieste del territorio, gestite dall'unità di crisi regionale. Il ricovero dei pazienti nel padiglione in Fiera permetterà tra le altre cose di alleggerire la pressione sui reparti degli ospedali lombardi, soprattutto quelli delle zone più coinvolte dalla pandemia di Covid-19. In questa fase saranno attivi nel padiglione in Fiera per ciascun turno di assistenza due medici anestesisti, sei infermieri, due tecnici di radiologia medica e due operatori sociosanitari, oltre al personale di supporto. Le persone che si alterneranno nell'arco delle 24 ore saranno circa una cinquantina. All'aumentare del numero di ricoverati aumenterà di pari passo il personale dedicato, già tutto individuato e disponibile, grazie ai bandi di reclutamento messi in campo da Regione Lombardia e Protezione civile. (Rem)