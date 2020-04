Coronavirus: Rostan (Iv), ok obbligo mascherine ma controlli anti-speculatori

- "E' assolutamente necessario adottare misure che prevedano l'obbligo di indossare la mascherina per tutti coloro che lasciano il proprio domicilio per motivi di necessità lavorativa o sanitaria. A patto però che sia garantita questa opportunità a tutti e che siano predisposti controlli serrati per prevenire fenomeni di sciacallaggio sui costi che, purtroppo, si sono già registrati in Italia fin dall'inizio dell'emergenza sia negli esercizi commerciali che nelle farmacie e sul web". Lo ha dichiarato in una nota il deputato di Italia Viva Michela Rostan che ha aggiunto: "Ritengo indispensabile che questa misura venga adottata senza distinzioni di sorta in tutte le regioni perché sarebbe profondamente sbagliato dare messaggi contrastanti su temi che riguardano la tutela della salute pubblica. Una misura come questa non può essere delegata al libero arbitrio e a certi protagonismi degli amministratori locali". (segue) (Ren)