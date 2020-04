Coronavirus: Rostan (Iv), ok obbligo mascherine ma controlli anti-speculatori (2)

- Rostan ha proseguito: "I cittadini non capirebbero come mai lo stesso provvedimento non riguarda coloro che abitano a pochi chilometri di distanza e si rischierebbe di avere effetti negativi in termini di osservanza della misura stessa. Non è così che si invogliano gli italiani, che già da settimane affrontano disagi e problemi inenarrabili, a seguire le disposizioni dello Stato e delle istituzioni locali". Quindi ha continuato: "L'obbligo di indossare le mascherine è un primo passo necessario ma la convivenza con il virus deve essere normata da regole chiare, inequivocabili, precise e universali. Altrimenti si corre il rischio di creare nuovo caos. Le mascherine e i dispositivi di protezione individuale dovranno essere alla portata di tutti e l'Italia dovrà essere in grado di garantirne da sola la produzione e la reperibilità. E' una priorità nazionale che non può ulteriormente essere differita o affidata ad accordi internazionali che, finora, non sempre sono andati a buon fine". (Ren)