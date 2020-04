Russia: coronavirus, le banche concederanno prestiti a interessi zero alle imprese

- Le più importanti banche della Federazione Russa dall'8 aprile inizieranno a concedere prestiti a interessi zero alle imprese per consentire il pagamento degli stipendi ai loro dipendenti. Secondo quanto dichiarato dall'ufficio stampa del vicepremier russo, Andrej Belousov, la Banca centrale stanzierà 150 miliardi di rubli (1,8 miliardi di euro) per sostenere quest’operazione che coinvolgerà Sberbank, Vtb, Sme Bank, Promsvjazbank, Gazprombank, Alfa Bank e Otkrjtie. Il ministero dello Sviluppo economico, successivamente, indicherà anche altri istituti di credito che riceveranno dei sussidi dall’ente regolatore. Il prestito massimo che sarà concesso alle imprese dipenderà dal numero di dipendenti e dal salario minimo registrato nei sei mesi precedenti. La copertura riguarderà 1,5 milioni di lavoratori dipendenti.(Rum)