Coronavirus: Fiorini (FI), difendere piccole e medie imprese italiane con Golden power

- Secondo la deputata Benedetta Fiorini, responsabile dipartimento eccellenze italiane di Forza Italia e segretario della commissione Attività produttive della Camera, "ci sono tante piccole e medie imprese strategiche del made in Italy, dall'agroalimentare alla moda ed alla sanità, che in questo momento sono sotto attacco". In una nota la parlamentare azzurra quindi sollecita: "Vanno subito difese allargando la normativa sul Golden power così come viene fatto per quelle considerate di interesse nazionale. Il governo finalmente si accorge di ciò che diciamo da tempo". Fiorini, poi, aggiunge: "Non c'è un minuto da perdere: dobbiamo salvaguardare le nostre piccole e medie imprese, il nostro know how, i nostri lavoratori e il nostro interesse nazionale dall'assalto degli speculatori esteri". (Com)