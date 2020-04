Coronavirus: Toninelli, da Regione Lombardia gestione disastrosa delle case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni che denunciamo la situazione gravissima che si vive nelle case di riposo e questa mattina leggere sui giornali che la Regione Lombardia non solo non ha protetto adeguatamente gli anziani ospitati in queste strutture, ma addirittura ha scelto di mandare nelle Rsa i pazienti Covid per alleggerire gli ospedali, sostanzialmente tutti i pazienti che necessitavano di assistenza a bassa intensità, fa emergere un'enorme irresponsabilità. Una scelta che potrebbe aver reso questi istituti dei focolai del contagio e che potrebbe esser costata la vita a tante persone". Lo afferma in una nota, il senatore lombardo del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. "Molte case di riposo si sarebbero rifiutate - prosegue Toninelli - ma altre invece hanno accolto questi pazienti. E mentre i decessi nelle case di riposo aumentavano la Regione, unico ente responsabile, non ha pensato di fare tamponi a tappeto, nemmeno agli operatori sanitari". "La vicenda del Pio Albergo Trivulzio è assurda - afferma l'ex ministro alle infrastrutture - e bene ha fatto il nostro viceministro Pierpaolo Sileri a decidere di mandare gli ispettori. I Nas faranno luce sulle scelte della Lega in Lombardia. Il governatore Fontana deve spiegazioni a tante famiglie. E mi auguro che le abbia perché quella che è stata fatta, a vederla così, sembrerebbe una scelta nefasta". (Com)