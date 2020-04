Coronavirus: Laforgia (Leu), appello di Sala venga raccolto da tutti

- Il senatore di LeU e coordinatore del movimento politico èViva, Francesco Laforgia, dichiara in una nota: "Le crisi, come sempre è accaduto, non colpiscono indiscriminatamente e non vengono pagate da tutti allo stesso modo. Si allarga paurosamente il divario fra ricchi e poveri e si cancellano le classi medie. Il nostro compito, oggi, è evitare che chi è in difficoltà venga spinto verso una condizione di povertà e marginalità. Ecco perché l’appello del sindaco Sala deve essere raccolto da tutti". (Com)