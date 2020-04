Coronavirus: Villarosa (M5s), deficit per ridurre tasse a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, osserva che "la Germania è pronta con una manovra di 156 miliardi in deficit e per attuarla è disposta anche ad eliminare il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio. Le risorse in deficit verranno utilizzate non solo per sostenere le imprese ma anche gli affitti, i disoccupati ed i lavoratori con redditi bassi. Il governo britannico - prosegue il parlamentare in una nota - utilizzerà le proprie risorse di bilancio per garantire l'80 per cento degli stipendi (fino a 2.500 sterline a persona) per evitare i licenziamenti e ha stanziato 330 miliardi di sterline per interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese ed in particolar modo per sospendere il pagamento delle imposte, per 12 mesi, in alcuni settori particolarmente danneggiati dall'emergenza. La Francia, indietro con l'epidemia, ha già contattato tutti i suoi imprenditori comunicando un prestito, ad interessi zero, sul 20 per cento del proprio fatturato". Villarosa, poi, sottolinea: "Gli Usa, oltre agli interventi illimitati della Federal Reserve sono pronti ad attivare l'helicopter money con l'erogazione diretta ai cittadini di somme considerevoli. Gli interventi del governo italiano con l'utilizzo di Fondi per garantire al 100 per cento finanziamenti a favore di famiglie ed imprese trattasi solo del primo step del novero complessivo di interventi necessari per l'economia nazionale". (segue) (Com)