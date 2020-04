Coronavirus: Villarosa (M5s), deficit per ridurre tasse a famiglie e imprese (2)

- Per il sottosegretario al Mef, "oggi è necessario utilizzare gli spazi di indebitamento autorizzati dagli organi Ue per intervenire con misure epocali che possano ridurre il gap dell'Italia rispetto agli altri Stati membri Ue, soprattutto quegli stati che hanno regimi giuridici semplificati e livelli di imposizione tra i più bassi, sia d'Europa che al mondo. Il programma di quantitative easing della Banca centrale europea e la sospensione dei limiti al ricorso al deficit rappresentano la giusta opportunità (grazie anche agli effetti positivi sullo spread) - ampiamente sfruttata dagli altri Stati membri - per predisporre misure fiscali ed interventi a sostegno della famiglia senza precedenti e che siano, quindi - conclude Villarosa -, l'occasione per offrire al nostro sistema economico e produttivo l'opportunità di continuare ad investire in Italia". (Com)