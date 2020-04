Costa d'Avorio: distrutto centro per coronavirus in quartiere operaio di Abidjan

- Un gruppo di manifestanti ad Abidjan ha distrutto un centro di cura per coronavirus che era in costruzione in un quartiere operaio della città, Yopougon. I manifestanti, riferiscono i media locali, hanno sostenuto che il centro in costruzione fosse troppo vicino alle case dei residenti e rappresentasse un pericolo per la loro salute. Scene della distruzione della struttura sono circolate in video sui social media. Secondo il dipartimento della Salute, che ha commentato l'episodio in una nota, il centro è stato pensato come prova di risposta alla pandemia di coronavirus, anche se in Costa d'Avorio ci sono per il momento relativamente pochi casi (261 secondo l'ultimo aggiornamento). Le autorità sanitarie hanno tuttavia invitato i cittadini a portare le mascherine e ricordato che in tutti i comuni del paese sono presenti casi di contagio. Per frenare la diffusione del contagio il governo ha imposto un periodo di quarantena ad Abidjan, un coprifuoco notturno in tutto il paese con chiusura di tutti i negozi non essenziali, scuole e luoghi di culto. Il governo ha inoltre annunciato un vasto piano di sostegno di 2,6 miliardi di euro per far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia, prevedendo che con la crisi il paese dovrebbe crescere al 3,6 per cento nel 2020.(Res)