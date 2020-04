Speciale energia: Intesa Sp finanzia con 55 milioni Canadian Solar per 12 impianti fotovoltaici

- Intesa Sanpaolo ha siglato con Canadian Solar, una delle più grandi società al mondo operanti nel settore fotovoltaico, un finanziamento revolving da 55 milioni di euro per la realizzazione di 12 grandi impianti per la produzione di energia solare in Italia. Le opere verranno costruite in diversi comuni di Sicilia, Puglia e Lazio e una volta operativi, produrranno circa 287 GWh di energia solare l’anno, equivalenti al consumo elettrico annuo di oltre 57.000 persone, contribuendo a tagliare le emissioni di Co2 di 73.384 tonnellate. L’operazione, tra le prime finalizzate in Italia per tipologia e dimensioni, conferma la leadership di Intesa Sanpaolo nei finanziamenti dedicati agli impianti fotovoltaici. “Contiamo di collaborare nuovamente con Canadian Solar, uno dei player più solidi e dinamici a livello mondiale nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni ed elevata efficienza. Grazie alla nostra leadership sul mercato italiano dei finanziamenti al fotovoltaico, ci impegniamo a contribuire fattivamente al raggiungimento, da parte del nostro Paese, degli obiettivi fissati dall’Unione Europea per la transizione entro il 2050 a un’economia carbon-neutral”, commenta Mauro Micillo, responsabile della divisione corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo e amministratore delegato di Banca Imi. Per Shawn Qu, presidente e amministratore delegato di Canadian Solar, “investiamo in Italia anche in questo periodo difficile e continueremo a farlo in futuro con il supporto di Intesa Sanpaolo, di cui apprezziamo la fiducia nei nostri confronti e il ruolo di promotore dell’economia sostenibile. Quello italiano sarà uno dei mercati dell’energia solare con il tasso di sviluppo più elevato in Europa, grazie alla sua dimensione e alla disponibilità di risorse, e già oggi qui l’energia solare prodotta senza incentivi è competitiva con le fonti tradizionali”. (com)