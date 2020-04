Speciale energia: Kuwait riprende esportazioni greggio da campi condivisi con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha annunciato l’avvio della prima esportazione dai giacimenti petroliferi situati nella zona neutra condivisa con l'Arabia Saudita, che sono stati chiusi per cinque anni a causa di una disputa tra le due monarchie del Golfo. Circa un milione di barili sono stati esportati tra sabato e domenica a bordo di una nave kuwaitiana con i mercati asiatici come destinazione finale, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale “Kuna”. L’annuncio giunge dopo che Arabia Saudita e Kuwait hanno firmato un accordo lo scorso dicembre 2019 per aumentare la produzione nei due giacimenti di Khafji e Wafra. Prima della disputa tra Riad e Kuwait City chiusi rispettivamente nell’ottobre 2014 e nel maggio 2015, dai due giacimenti venivano estratti oltre 500 mila barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio e ha annunciato l’intenzione di produrre fino a 12,3 milioni di barili al giorno dopo il fallimento dell’accordo Opec+, mentre, il Kuwait circa 2,7 milioni di barili al giorno. (Res)