Speciale energia: Arabia Saudita, nessuna volontà di distruggere settore petrolifero non convenzionale

- Le voci secondo cui l'Arabia Saudita vuole abbassare i prezzi del petrolio per distruggere il settore non convenzionale nordamericano “sono false”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, secondo quanto riporta una nota del governo saudita. “Il regno voleva ridurre la produzione di petrolio e raggiungere un equilibrio nel mercato globale dell'energia”, ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita che ha contestato le osservazioni fatte dal presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui la principale ragione del crollo dei prezzi del petrolio sia l’uscita dall’accordo Opec+ dell’Arabia Saudita con l’obiettivo di far fallire i produttori nordamericani attivi nell’estrazione di petrolio da scisti bituminosi (shale oil). “Il re saudita Salman ha confermato che la posizione del regno riguardo alla produzione di petrolio da scisti bituminosi è ben nota: è un'importante fonte di energia. Il regno ha cercato di ridurre ulteriormente la produzione di petrolio e raggiungere l'equilibrio del mercato, che è nell'interesse dei produttori di shale oil contrariamente alla Russia e al suo desiderio di mantenere bassi i prezzi per influenzare la produzione di petrolio non convenzionale”, ha aggiunto il ministro saudita. Faisal bin Farhan al Saud ha inoltre invitato la Russia e le altre parti dell'accordo Opec+ a tenere una riunione urgente per raggiungere un nuovo accordo al fine di ristabilire l'equilibrio nel mercato globale. (Res)