Speciale energia: Iran completa terminal stoccaggio prodotti petroliferi intitolato a generale Soleimani

- La National Iranian Refining and Distribution Company ha completato un nuovo terminal per lo stoccaggio di prodotti petroliferi a Orumiyeh, nell'Iran nord occidentale, intitolato al comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, deceduto in un raid aereo condotto dagli Stati Uniti lo scorso 3 gennaio nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana “Ilna” Il terminal ha una capacità di stoccaggio di 118 milioni di litri di petrolio, benzina e cherosene, riferisce l’agenzia di stampa. (Res)