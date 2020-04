Speciale energia: Azerbaigian, riunione Opec+ rinviata al 9 aprile

- La prossima riunione fra i paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del Cartello petrolifero è stata rinviata dal 6 al 9 aprile. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” la portavoce del ministero dell’Energia azerbaigiano, Zamina Aliyeva. Era stata proprio Aliyeva ad annunciare che ci sarebbe stata questa riunione incentrata sull’accordo Opec+ su taglio alla produzione che si sarebbe svolta in videoconferenza. "L'incontro è stato spostato al 9 aprile", ha detto Aliyeva. Questa mattina la portavoce ha dichiarato che l’Azerbaigian intende favorire il raggiungimento di una posizione comune, così da stabilizzare il mercato petrolifero. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime settimane a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita e dagli altri membri del Cartello petrolifero. (Res)