Speciale energia: Egitto avvia attività interconnessione elettrica con il Sudan

- L’Egitto ha dato il via alle operazioni per l’interconnessione elettrica con il Sudan. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in una nota sulla pagina Facebook ufficiale. Nella nota, il governo egiziano ricorda che l’interconnessione elettrica con il Sudan rientra nella strategia dell’Egitto di trasformarsi in un hub regionale per il commercio di energia. Attualmente la linea di interconnessione è operativa con un voltaggio di 220 kilovolt. La linea di 170 chilometri è stata realizzata nell'aprile 2019. Secondo il Consiglio dei ministri, la prima fase mira a fornire al Sudan 70 megawatt di energia che saliranno a 300 megawatt dopo che la parte sudanese avrà realizzato i dispositivi essenziali nelle sue stazioni. (Cae)