Coronavirus: appello Regione, compriamo made in Lazio, è eccellenza italiana

- "In queste settimane incredibili possiamo dare il nostro contributo a tenere in piedi l'economia, le aziende dei territori del Lazio, gli allevamenti, i produttori della filiera agroalimentare". Lo dice in un video sulla sua pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio Daniele Deodori. "Il made in Lazio - aggiunge - è un'eccellenza del made in Italy che è l'eccellenza del mondo. Acquistiamo, consumiamo le produzioni del Lazio. Cerchiamo la qualità a metri-zero, ce la portano anche a casa. Uniti, anche a tavola, vinciamo". (Rer)