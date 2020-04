Coronavirus: Ficco (Saues), uso mascherine sia obbligatorio per legge

- "Chiediamo al governo e a tutte le Regioni d'Italia di rendere subito obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o anche ffp2 e ffp3 senza valvola per tutti". Lo ha dichiarato il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco, per il quale "allo stato, cioè in attesa del vaccino, questi dispositivi, insieme con la quarantena e il distanziamento sociale, che da soli non stanno sortendo il risultato sperato, costituiscono il rimedio davvero idoneo a contenere il contagio da Covid-19". "Contestualmente - ha aggiunto il presidente del Saues - dovrebbe intanto essere vietato alla popolazione il ricorso alle mascherine ffp3 e ffp2 con valvola in quanto, anche se altamente protettive, sono fonte di contagio per l'emissione dei virus dalla valvola nell'ambiente. In realtà queste mascherine sono infatti riservate esclusivamente agli operatori sanitari". "Parliamo quindi di misure di buon senso che a nostro avviso – ha concluso Ficco – andrebbero assunte dalle istituzioni senza attendere oltre". (Ren)