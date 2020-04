Coronavirus: commissario Lenarcic, Italia ha attivato sistema satellitare Ue Copernicus

- Il dipartimento per la Protezione civile italiano ha attivato il sistema satellitare dell'Unione europea Copernicus per mappare le strutture sanitarie temporanee e le aree di raccolta così da avere una migliore comprensione del territorio per il successivo monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici durante l'emergenza Covid-19. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. (Beb)