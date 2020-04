Iraq: deputato Al Bajari, attacco contro installazioni petrolifere mira a creare il caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato per il governatorato di Bassora e membro della Commissione parlamentare per il petrolio e l'energia, Zahra al Bajari, ha condannato l’attacco missilistico avvenuto questa mattina contro le infrastrutture petrolifere della compagnia Usa Halliburton, sottolineando che quanto avvenuto “rappresenta un piano per colpire l'economia irachena e creare uno stato di caos”. Secondo il deputato iracheno, un attacco che prende “di mira le strutture petrolifere di società operante nell'area” più importante per la produzione petrolifera irachena “provoca gravi danni all'economia irachena e distruzione sistematica dei piani di sviluppo dell'industria petrolifera”. (segue) (Irb)