Coronavirus: Inps, arrivate quasi 3,5 milioni domande per 6,8 milioni beneficiari

- Alle 12 di oggi, lunedì 6 aprile, si legge in una nota dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, "le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 3.492.156 per più di 6,8 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità 600 euro, 3.058.726; congedi parentali, 190.243; bonus baby sitting, 31.480; Cigo, 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari; assegno ordinario, 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari".(Com)