Coronavirus: Monfrini (Assofood), chiusura dei mercati comunali coperti è provvedimento grave e inaspettato

- La chiusura dei Mercati comunali coperti milanesi, conseguente alla sospensione dei mercati coperti disposta nell'Ordinanza di Regione Lombardia del 4 aprile, costituisce un "provvedimento grave e inaspettato": lo rileva Sergio Pietro Monfrini, presidente di Assofood, l'Associazione del dettaglio alimentare (Coordinamento filiera agroalimentare) di Confcommercio Milano. "Un provvedimento grave – afferma Monfrini – per l'impatto sui cittadini, per le ripercussioni economiche e anche per la tempistica. La misura presa nel fine settimana non ha reso possibile un'informazione preventiva utile per farvi fronte. Lo stesso Comune non ha potuto che inviare oggi una comunicazione ufficiale. E le imprese avevano già effettuato tutti gli approvvigionamenti necessari per far fronte alle esigenze dei consumatori". "Un provvedimento inaspettato. Perché i Mercati comunali coperti milanesi – prosegue Monfrini - hanno in questo periodo di emergenza sempre operato nel rispetto dei principi di distanziamento fisico tra le persone, evitando assembramenti sia all'esterno, sia all'interno delle strutture. (segue) (Com)