Coronavirus: Monfrini (Assofood), chiusura dei mercati comunali coperti è provvedimento grave e inaspettato (2)

- Distanziamento anche di ogni singola attività". "Con questa chiusura – sottolinea Monfrini - il danno per i milanesi è immediato: i Mercati comunali coperti sono davvero vicini alle fasce più deboli della popolazione svolgendo nei quartieri un ruolo prima di tutto sociale con un servizio essenziale di prossimità: penso, ad esempio, alla realtà che conosco del quartiere Morsenchio senza un supermercato. E la sola consegna a domicilio, pur molto importante, non è certo sufficiente a far fronte a tutte le esigenze". "Ci auguriamo – conclude il presidente di Assofood - che Regione Lombardia valuti con attenzione queste nostre considerazioni e riveda una decisione che rischia, oltretutto, di avere l'effetto boomerang di un ulteriore sovraccarico per la spesa nei supermercati con maggiori code e assembramenti". (Com)