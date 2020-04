Speciale energia: presidente messicano invita Russia e Arabia Saudita a porre fine a guerra prezzi del petrolio

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha esortato Russia e Arabia Saudita a raggiungere presto un accordo e porre fine alla guerra dei prezzi del petrolio per evitare di inasprire la crisi. Il Messico e altri paesi hanno registrato un calo dei prezzi delle loro esportazioni di greggio nelle ultime settimane dopo che la diffusione del coronavirus ha portato a un'erosione della domanda e i principali produttori di petrolio non sono riusciti a raggiungere una risposta comune. "Come possono la Russia e l'Arabia Saudita non raggiungere un accordo per fermare il calo dei prezzi del petrolio che sta ulteriormente approfondendo la crisi?", si è chiesto Lopez Obrador. “Dov'è la responsabilità verso l'umanità? Dov'è la fratellanza universale? Dove sono i cosiddetti capi dello Stato?”, ha aggiunto. Il fallimento lo scorso 6 marzo dell'accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), guidati dall'Arabia Saudita, e i produttori al di fuori del Cartello, capitanati dalla Russia, meglio noto come accordo Opec+, unito alla pandemia di coronavirus ha portato ad un crollo senza precedenti dei prezzi del petrolio che da gennaio sono calati di circa il 50 per cento raggiungendo valori minimi tra i 10 e i 20 dollari al barile. A seguito delle pressioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'Arabia Saudita sembra aver accettato di ritornare al dialogo sui tagli alla produzione, dopo che a fine marzo ha annunciato di voler raggiungere ad aprile un output di 12,3 milioni di barili al giorno ed esportazioni record nel mese di maggio pari a 10 milioni di barili. Nei giorni scorsi Riad ha annunciato di aver richiesto una riunione in videoconferenza dei membri dell'Opec+ e anche di altri paesi produttori per discutere le possibili strategie da adottare per riportare il mercato petrolifero in equilibrio. La riunione dovrebbe tenersi il 6 o il 9 aprile e i partecipanti dovrebbe discutere la possibilità di un taglio globale della produzione pari a 10 milioni di barili al giorno. (Mec)