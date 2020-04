Speciale energia: ambasciatore russo in Venezuela, prosegue la cooperazione petrolifera

- La Russia continua la cooperazione nella produzione di petrolio con il Venezuela e i due paesi mantengono stretti contatti nel quadro di accordi Opec-non-Opec: lo ha detto l'ambasciatore russo a Caracas, Sergej Melik-Bagdasarov. "Per quanto riguarda la produzione di petrolio in Venezuela, continuiamo la nostra cooperazione. Tuttavia, il problema non è il volume della produzione, ma gli ostacoli posti all'esportazione di petrolio venezuelano da parte degli Stati Uniti. E tutto ciò senza la minima considerazione della pandemia di Covid-19", ha detto l'ambasciatore. "Siamo in stretto contatto con la leadership del Venezuela sull'intero elenco di questioni relative alla cooperazione tra i nostri paesi e alla collaborazione su varie piattaforme internazionali, compresi gli accordi nell'ambito dell'Opec+", ha affermato Melik-Bagdasarov. Le parole dell'ambasciatore giungono dopo l'annuncio arrivato domenica scorsa sull'uscita di Rosneft dal mercato del paese sudamericano. (Rum)